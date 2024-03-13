В Алматы начали снос жилого комплекса в горной местности

В Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта" по улице Обсерватория, 104/4. ЖК вошел в опубликованный список 54 объектов горной местности, возводимых с нарушением требований законодательства и строительных норм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля Алматы.

Судебные разбирательства по этому вопросу длились с 2022 года. ЖК "Мечта" ранее был признан нежелательным для покупки из-за нарушений законодательства.

"При строительстве выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие разрешительных документов и отклонения от проекта.



Жилой комплекс был построен на земельном участке, предназначенном для эксплуатации индивидуального жилого дома, но застройщик планировал продавать квартиры, представляя объект как жилой комплекс", - говорится в сообщении.

После проведения проверки и вынесения предписания на устранение нарушений, которое не было исполнено, было подано исковое заявление о сносе. Решением Алматинского городского суда иск на снос удовлетворен, а Верховный суд подтвердил это решение.