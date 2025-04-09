В Алматы начался суд по делу о разжигании межнациональной розни
Суд в Алматы начал рассмотрение дела по разжиганию межнациональной розни из-за публикации Енсебека.
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9 апреля в Наурызбайском районном суде в Алматы стартовал процесс по делу Темирлана Енсебека по делу о разжигании межнациональной розни. В центре дела — оскорбительная публикация, размещённая Енсебеком, которую прокурор Дидар Кабаев охарактеризовал как содержащую признаки унижения этнических русских, передаёт BaigeNews.kz.
Судебная экспертиза подтвердила, что в тексте публикации действительно присутствуют элементы разжигания ненависти и оскорбления по национальному признаку. В обвинительном акте указано, что Темирлан действовал умышленно, стремясь публично унизить граждан по этническому признаку.
Однако сам Енсебек свою вину не признаёт. Он заявил, что не имел намерения оскорбить какую-либо этническую группу и отверг обвинения в разжигании межнациональной розни.
Судебное разбирательство продолжается, и в дальнейшем будут слушаться показания сторон и свидетелей.
Напомним, поводом для уголовного преследования против Енсебека стала публикация с упоминанием Тины Канделаки и песней "Йоу, орыстар".
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