9 апреля в Наурызбайском районном суде в Алматы стартовал процесс по делу Темирлана Енсебека по делу о разжигании межнациональной розни. В центре дела — оскорбительная публикация, размещённая Енсебеком, которую прокурор Дидар Кабаев охарактеризовал как содержащую признаки унижения этнических русских, передаёт BaigeNews.kz.

Судебная экспертиза подтвердила, что в тексте публикации действительно присутствуют элементы разжигания ненависти и оскорбления по национальному признаку. В обвинительном акте указано, что Темирлан действовал умышленно, стремясь публично унизить граждан по этническому признаку.

Однако сам Енсебек свою вину не признаёт. Он заявил, что не имел намерения оскорбить какую-либо этническую группу и отверг обвинения в разжигании межнациональной розни.

Судебное разбирательство продолжается, и в дальнейшем будут слушаться показания сторон и свидетелей.

Напомним, поводом для уголовного преследования против Енсебека стала публикация с упоминанием Тины Канделаки и песней "Йоу, орыстар".