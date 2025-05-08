После завершения отопительного сезона в Алматы стартовали плановые ремонты на малых котельных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Алматытеплокоммунэнерго". Работы направлены на подготовку тепловых сетей к предстоящей зиме.

На ряде участков временно приостановят подачу горячей воды. При этом на крупных объектах – таких как "Орбита", "Юго-Восточная", "Южная" и "Аккент" – предусмотрено переключение потребителей на альтернативные источники, что позволит избежать отключений.

Среди участков, где горячее водоснабжение будет временно приостановлено:

с 12 по 16 мая - котельные "Поликлиника №2", "Техлицей №71", "Школа №85", "13-й военный городок" (все – Турксибский и Медеуский районы);

с 19 по 23 мая - котельные "Волочаевская, 381", "Сейфуллина №68Б", "Беспакова" (Турксибский и Жетысуский районы);

с 9 по 16 июня - котельная "Премьера" (Наурызбайский район);

с 9 по 23 июня - котельная "Жас-Канат" (Турксибский район);

с 9 июня по 3 июля - котельная "Аэропорт" (Турксибский район);

с 21 июля по 8 августа - котельная "Кокжиек" (Жетысуский район).

Всего в этом году будет отремонтировано 43 малые котельные. По заверению коммунальщиков, отключения горячей воды не превысят одной недели.