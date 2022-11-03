В Алматы начали сносить недостроенные многоэтажки

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В алматинском микрорайоне Зердели сносят сразу две недостроенные девятиэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Дома начали возводить 10 лет назад без соблюдения строительных норм. Через два года работы приостановили, дома накренились. Специалисты признали здания аварийными. На демонтаж власти города выделили один миллиард 400 миллионов тенге. Это вдвое больше, чем стоило строительство.

"По заключению КазНИИСА, эти два дома непригодны для дальнейшей эксплуатации. По двум домам была недобросовестная компания Daniya Construction. Решением суда она объявлена недобросовестным поставщиком, и Daniya Construction вернула в бюджет 140 миллионов тенге. Первоначальная стоимость – около 600 миллионов, это 36-квартирный один дом и 72-квартирный один", - рассказал заместитель руководителя управления строительства Алматы Айдар Нургожаев.

На демонтаж власти города выделили колоссальную сумму – почти полтора миллиарда. В союзе строительной отрасли уверены: необходимо бороться не только с самой проблемой некачественного жилья, но и с причиной ее появления.

"Такие недоделки, такие упущения будут продолжаться, пока мы системный вопрос не решим. Если в среднем материалы подорожали на 10, 15, 20 процентов, то надо к стоимости добавить материалы. Если работы подорожали на 10 процентов, то это необходимо добавлять за счёт корректировочного коэффициента. И тогда таких некачественных домов будет меньше", - считает председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

Снос двух девятиэтажек в Зердели планируют завершить до конца года. На их месте обещают разбить парк. Всего в микрорайоне 32 дома. 30 из них заселены, и все они проблемные. 23 здания уже укрепили. Остальные должны восстановить в течение двух месяцев.