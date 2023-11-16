В Алматы начали переводить ТЭЦ-2 на газ

Запущена новая автоматизированная газораспределительная станция в рамках первого этапа строительства газовой инфраструктуры для алматинской ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Это первый шаг в реализации поручения главы государства по переводу на газ алматинских ТЭЦ. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

"Это важный день для жителей Алматы и экологии города. Сегодня мы запускаем автоматизированную газораспределительную станцию "ТЭЦ-2" и перемычку TIP-04, соединяющую станцию и ТЭЦ. За отопительный сезон ТЭЦ-2 ежегодно сжигает порядка 1,5 миллиона тонн угля с выработкой около 660 тысяч тонн золы. Перевод ТЭЦ-2 на природный газ к 2026 году позволит снизить общий объём выбросов загрязняющих веществ с текущих 37 тысяч тонн в год до 3 тысяч тонн. Это оздоровит окружающую среду Алматы и Алматинской агломерации и повысит качество жизни наших граждан", – заявил Аскар Амрин.

Он добавил, что город нацелен на последовательную газификацию промышленного и частного секторов до 2030 года. Проекты предусмотрены в Программе развития города и обновленном Генеральном плане Алматы. Их реализация содействует улучшению экологической ситуации в городе и окрестностях.

Строительно-монтажные работы по запуску газораспределительной станции и перемычки завершены с опережением на два месяца.

"В соответствии с поручением главы государства по переводу на газ алматинских ТЭЦ дочерняя компания АО "НК "QazaqGaz" – АО "Интергаз Центральная Азия" – завершила первый этап строительства газовой инфраструктуры для алматинского энергокомплекса. В первый этап вошло строительство двух автоматических газораспределительных станций и газопровода-перемычки TIP-04 между магистральными газопроводами "Алматы-Байсерке-Талгар" и "Казахстан-Китай". Кроме того, проведены ремонтно-восстановительные работ на АГРС ЗТК", - сообщили в пресс-службе компании.

В церемонии запуска АГРС и открытия перемычки TIP-04 приняли участие заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов, соуправляющий директор по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Қазына" Елжас Отыншиев, а также председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.

АГРС предназначены для обеспечения природным газом ТЭЦ-2. Их производительность составляет 250 и 150 тысяч кумометро в час соответственно.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил фонду "Самрук-Казына", национальной компании QazaqGaz и акимату Алматы ускорить газификацию алматинских ТЭЦ. Хочу отметить, что данный проект очень важен для энергетической отрасли страны, улучшения экологии Алматы и для развития малого и среднего бизнеса. Это большая помощь для субъектов бизнеса, которые работают в индустриальной зоне", – отметил соуправляющий директор по стратегии и управлению активами Фонда Самрук-Казына Елжас Отыншиев.

Вместе с тем газопровод-перемычка TIP-04 между МГ "Казахстан-Китай" и МГ "Алматы-Байсерке-Талгар" позволит обеспечить стабильным газоснабжением не только алматинские ТЭЦ, но и жителей Алматы и Алматинской области. Общая протяжённость газопровода-перемычки – 9,6 километра, производительность - 1 000 тысяча кубометров в час.

"QazaqGaz с опережением срока завершил первый этап подготовки газовой инфраструктуры для алматинских ТЭЦ. Мы уже приступаем к строительству второй нитки магистрального газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар", которое станет следующим этапом подготовки к газификации ТЭЦ", - сообщил глава QazaqGaz.

Помимо этого, с вводом в эксплуатацию АГРС "ЗТК" появилась возможность газоснабжения для крупных промышленных и производственных бизнес-проектов индустриальной зоны Алматы.

АГРС ЗТК была построена в 2016 году частной подрядной организацией, но не введена в эксплуатацию. В 2023 году АО "НК "QazaqGaz" устранил дефекты за счёт собственных средств. Производительность АГРС составит 140 000 кубометров в час с двумя выходными линиями – 90 000 кубометров в час жителям Алматы и 50 000 кубометров в час – в индустриальную зону.

"Cегодня очень важный день для жителей Алматы и Алматинской области. В рамках поручения главы государства о газификации регионов завершилось строительство АГРС для алматинской ТЭЦ-2. Это общее достижение. Перевод теплоэнергетических центров, расположенных в Карасайском, Илийском, Талгарском районах Алматинской области, на "голубое топливо" улучшит экологию ряда населённых пунктов нашей области, а некоторые из них будут газифицированы. Этот проект также обеспечит газом город, который будет построен в рамках проекта G4 City", – рассказал заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов.

Проект по модернизации алматинских ТЭЦ реализуется АО "Самрук-Энерго". QazaqGaz занимается строительством газовой инфраструктуры. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни людей в Алматы за счёт снижения загрязнения воздуха в городе и окрестностях, а также покроет растущее энергопотребление.