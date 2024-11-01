В Алматы начал работу пре-саммит по вопросам высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Алматы начал работу пре-саммит, посвящённый вопросам высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие проходит в Казахском Национальном университете имени аль-Фараби, который символизирует прогресс и достижения высшего образования в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В пре-саммите принимают участие аким Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

Для участия в мероприятии прибыли 350 представителей вузов из 16 стран, таких как Китай, Япония, Малайзия, Индонезия, Индия и другие.

Это событие посвящено центральной роли университетов в формировании рынка труда стремительно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона. Главной темой встречи заявлено развитие динамичного ландшафта и совместные решения: инновационные подходы в области высшего образования стран Центральной Азии.

В завершение пре-саммита пройдёт награждение победителей рейтинга QS World University Rankings 2025. Среди 1 500 университетов мира, вошедших в рейтинг, КазНУ имени аль-Фараби занял 163-е место.

Отметим, что сегодня в Алматы сосредоточено 35 вузов, в них учатся более 199 тысяч студентов, из них 124 тысяч иногородние.