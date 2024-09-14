В Алматы на время ремонта перекроют участок оживлённой улицы

Временные ограничения движения введут в Алматы на участке улицы Кабдолова из-за среднего ремонта дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"С 23.00 14 сентября до 11:00 16 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Саина до улицы Утеген батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Жумабаева и Толе би.На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", — говорится в сообщении.