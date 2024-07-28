В Алматы на сутки перекроют тоннель и съезды транспортной развязки
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
111Фото: razrisyika.ru
В Алматы из-за проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова — Кудерина вводятся временные ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz.
"С 23:00 28 июля до 23:00 29 июля движение будет полностью перекрыто по улице Кудерина в северном направлении от улице Сахалинской до конца тоннеля, съезд с пр. Рыскулова в западном направлении, съезд на ул. Северное кольцо в восточном направлении, разворот с южного направления. Объезд будет обеспечен по улицам Москвина, Сахалинской, Крылова и Бокейханова", — говорится в сообщении пресс-службы акимата города.
Уточняется, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
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