В Алматы на озеленение и экологические проекты в 2025 году буде выделено 10,6 миллиарда тенге. Об этом стало известно во время внеочередной сессии маслихата, на которой утверждён трёхлетний бюджет города. Средства будут направлены на улучшение качества жизни горожан и развитие комфортной городской среды, передаёт BaigeNews.kz.

Среди главных направлений - озеленение города, улучшение инфраструктуры для сбора твёрдых бытовых отходов и благоустройство природных объектов.

Проект по озеленению города включает продолжение высадки деревьев и кустарников, а также благоустройство парков и зелёных зон.

В 2025 году продолжится обновление системы сбора ТБО. В городе будет установлено более две тысячи контейнеров заглубленного типа, что улучшит санитарное состояние мегаполиса. Кроме того, разрабатывается проект нового полигона для захоронения ТБО в Илийском районе, что поможет эффективно решать вопросы утилизации отходов в будущем.