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В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой Сегодня, 10:31
363
Сегодня, 10:31
363

В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой

Накануне вечером в Наурызбайском районе Алматы, по предварительной версии, в ходе семейной ссоры 48-летний мужчина из ружья убил свою супругу и покончил жизнь самоубийством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

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#Алматы #застрелил #самоубийство
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:31
363
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