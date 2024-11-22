Алматинец молотком разбил голову своей жене
Алматинец с молотком и монтировкой пришел на работу к своей жене и избил ее.
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О произошедшем рассказала юрист Сауле Бикитеева, передаёт BaigeNews.kz
"Голову зашили в нескольких местах, так как оборонялась, руки тоже все переломал. Потом пошёл в школу, хотел ее ребёнка тоже убить, хорошо, директор не впустила", - пишет она.
В полиции Алматинской области подтвердили этот факт и сообщили, что подозреваемый задержан, с санкции суда он арестован сроком на два месяца. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
"В рамках досудебного расследования будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, с принятием законного решения. Ход расследования взят на контроль. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.
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