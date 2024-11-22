Алматинец молотком разбил голову своей жене

О произошедшем рассказала юрист Сауле Бикитеева, передаёт BaigeNews.kz

"Голову зашили в нескольких местах, так как оборонялась, руки тоже все переломал. Потом пошёл в школу, хотел ее ребёнка тоже убить, хорошо, директор не впустила", - пишет она.

В полиции Алматинской области подтвердили этот факт и сообщили, что подозреваемый задержан, с санкции суда он арестован сроком на два месяца. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.