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В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её
Жительница Алматы подверглась жестокому нападению бывшего сожителя, передает BaigeNews.kz. Мужчина облил ее бензином и поджег. К счастью, женщина выжила.
О произошедшем сообщила в Facebook правозащитница Дина Тансари. По ее словам, алматинка долгое время страдала от экс-возлюбленного - они разошлись в 2019 году. С тех пор мужчина успел избить свою пассию и сломать ей руку, пишет Тансари. Она подробно описала день трагедии со слов сестры пострадавшей.
"Боприев приехал на такси в магазин с двумя канистрами бензина с холодным оружием пистолетом, обрезом и горелкой. Угрожая пистолетом, выгнал из магазина покупателя, закрыл магазин изнутри на внутреннюю защелку. Начал обливать магазин бензином, поливая мою сестру бензином сделал поджог. В результате от взрывной волны выбило окна и двери. Мою сестру чудом спас тот покупатель, который ранее был в магазине", - рассказала правозащитникам родственница потерпевшей.
Нападавший сгорел заживо в подожжённом им магазине. А женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
"Термический ожог тела составил 9% (головы, кистей, нижних конечностей), из них 2% глубокой степени тяжести. Ожог верхних дыхательных путей легкой степени. Ожог конъюнктивы глаз I степени. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое. Госпитализирована в отделение реанимации. После стабилизации состояние через сутки переведена в ожоговое отделение. На данный момент состояние пациентки средней степени тяжести", - сообщили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.
В Департаменте полиции города ответили, что по данному факту проводится досудебное расследование.
"По факту покушения на убийство человека (по статье 24 УК РК и статье 99 УК РК) зарегистрировано уголовное дело. Устанавливается принадлежность обнаруженного на месте происшествия оружия. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Назначена служебная проверка. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы", - сообщили в полиции.
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