В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её

Фото: media.az

Жительница Алматы подверглась жестокому нападению бывшего сожителя, передает BaigeNews.kz. Мужчина облил ее бензином и поджег. К счастью, женщина выжила.

О произошедшем сообщила в Facebook правозащитница Дина Тансари. По ее словам, алматинка долгое время страдала от экс-возлюбленного - они разошлись в 2019 году. С тех пор мужчина успел избить свою пассию и сломать ей руку, пишет Тансари. Она подробно описала день трагедии со слов сестры пострадавшей.

"Боприев приехал на такси в магазин с двумя канистрами бензина с холодным оружием пистолетом, обрезом и горелкой. Угрожая пистолетом, выгнал из магазина покупателя, закрыл магазин изнутри на внутреннюю защелку. Начал обливать магазин бензином, поливая мою сестру бензином сделал поджог. В результате от взрывной волны выбило окна и двери. Мою сестру чудом спас тот покупатель, который ранее был в магазине", - рассказала правозащитникам родственница потерпевшей.

Нападавший сгорел заживо в подожжённом им магазине. А женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

"Термический ожог тела составил 9% (головы, кистей, нижних конечностей), из них 2% глубокой степени тяжести. Ожог верхних дыхательных путей легкой степени. Ожог конъюнктивы глаз I степени. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое. Госпитализирована в отделение реанимации. После стабилизации состояние через сутки переведена в ожоговое отделение. На данный момент состояние пациентки средней степени тяжести", - сообщили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.

В Департаменте полиции города ответили, что по данному факту проводится досудебное расследование.