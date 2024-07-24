В Алматы мужчина избил детей в лифте
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
161Фото: newsomsk.ru
Накануне, 23 июля, в Алмате мужчина избил 10-летних детей в лифте, передаёт BaigeNews. Нападавший покинул место происшествия только после того, как один из мальчиков указал на камеру видеонаблюдения в углу лифта.
Пресс-служба департамента полиции Алматы прокомментировала шокирующий инцидент.
"По данному факту проводится расследование. Мужчина установлен и доставлен в полицию. Его действиям будет дана правовая оценка. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
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