В Алматы монополиста оштрафовали на 65 млн тенге

В Алматы по результатам проверки прокуратуры Ауэзовского района в действиях частной компании установлен факт злоупотребления доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения, передаёт BaigeNews.

Также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход.