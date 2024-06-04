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В Алматы монополиста оштрафовали на 65 млн тенге

Сегодня, 11:44
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В Алматы монополиста оштрафовали на 65 млн тенге Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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В Алматы по результатам проверки прокуратуры Ауэзовского района в действиях частной компании установлен факт злоупотребления доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения, передаёт BaigeNews.

Также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на сумму 65 млн тенге по статьям 159 и 164 КоАП РК. Также уполномоченному органу было поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

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