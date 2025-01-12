В Алматы локализован пожар в здании Казахстанско-Британского технического университета по улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Тушение производится четырьмя боевыми участками. Процесс был осложнён особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. В момент локализации огня с крыши административного здания без повреждения был снят флаг Казахстана", – сообщает МЧС.

По данным ведомства, к тушению возгорания были привлечены 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы.

Акимат Алматы сообщил, что оказывает необходимое содействие службам по ЧС для ликвидации пожара в здании КБТУ. На месте находятся курируюший заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов, руководители структурных подразделений. Акимат Алмалинского района организовал горячее питание и питьё для пожарных.