В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель

Фото: polisia.kz

Трёхэтажный секс-притон выявили полицейские Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Заведение работало под видом салона боди-массажа в Медеуском районе города. Здание с 15 комнатами и сауной выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Трафик".

В полиции сообщили, что рабочий процесс в заведении контролировали два администратора. Они и еще 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны. Всем им от 20 до 28 лет.

"Сотрудницы" этого заведения — приезжие из других областей Казахстана. Их личности проверены на причастность к каким-либо правонарушениям. Управлением полиции Медеуского района собран материал административного производства по статье 450 КРКобАП. Установлен и владелец указанного салона — гражданин Ж., 1988 года рождения. Он также привлечен к ответственности", — сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматы Жанат Нургалиев.

Отметим, что ранее в этом же районе также в одном из особняков под видом центра оздоровительного массажа работал бордель с элитными проститутками. Притон был выявлен в ходе проведения оперативных мероприятий. Как выяснилось, работницы борделя обслуживали лишь постоянных, проверенных клиентов. Тогда были задержаны и доставлены в органы внутренних дел 23 жрицы любви, три из которых приехали из Узбекистана, другие — казахстанки, преимущественно жительницы Туркестанской и Жамбылской областей.