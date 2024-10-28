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В Алматы к Единой системе видеомониторинга подключили 45 тысяч камер

Сегодня, 09:50
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акимат г. Алматы Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: акимат г. Алматы

В Алматы продолжается реализация проекта "Единая система видеомониторинга" (ЕСВМ). Об этом сообщили в Управлении цифровизации города и проектном офисе акимата Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Главной задачей проекта ЕСВМ является объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе для формирования видеоаналитики в режиме реального времени и многоразового использования получаемых видеопотоков под разные задачи. 

"Видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т.д.

В настоящее время ведется работа по выводу видеопотоков с 603 государственных и 906 частных объектов в ЕСВМ", ― говорится в сообщении. 

На сегодня в Единой системе видеомониторинга выведено 45 тысяч видеокамер.

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