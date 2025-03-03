При координации прокуратуры Алматы и в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл", при оперативном сопровождении ДКНБ по Алматы задержан подозреваемый в организации фрод-звонков, передаёт BaigeNews.kz.

Задержанный, уроженец города Шымкент, откликнулся на интернет-объявление о легком заработке, суть которого заключалась в установке и управлении оборудованием для усиления каналов связи под видом работы на телекоммуникационную компанию.

Для реализации мошеннической схемы он отправился в соседнее государство, где приобрел необходимое оборудование, после чего 27 февраля 2025 года прибыл в Алматы.

В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружены два SIM-бокс устройства, каждое из которых рассчитано на 32 SIM-карты, а также большое количество SIM-карт различных мобильных операторов.

Технические средства использовались для подмены номеров и осуществления мошеннических звонков.

По данному факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства.