В Алматы из-за ярмарки изменили три автобусных маршрута

Три автобусных маршрута временно изменили из-за сельскохозяйственной ярмарки в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Транспортного холдинга мегаполиса.

До 20:00 3 ноября изменятся схемы движения следующих маршрутов:

№45 в северном направлении: улица Желтоксан – улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык, далее по схеме. В обратном направлении: улица Жолдасбекова – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Желтоксан, далее по схеме.№95 в восточном направлении: улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык, далее по схеме. В обратном направлении: улица Омарова – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева, далее по схеме.№121 в южном направлении: улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык, далее по схеме. В обратном направлении: проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева, далее по схеме.

Отметим, что в мегаполисе 2 и 3 ноября с 8.00 до 17.00 проходит расширенная сельскохозяйственная ярмарка, которая располагается на участке улицы Сатпаева от Уалиханова до Достык.