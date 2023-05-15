В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки

Фото: скриншот с видео

В Алматы сильный ветер сорвал облицовку девятиэтажного дома в жилом комплексе "Сарыарка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Очевидцы сняли видео и разместили в соцсети.

В ДЧС Алматы сообщили, что 14 мая в 13:20 ответственный инспектор направлен в данный ЖК. По их данным, ветер сорвал боковую облицовку жилого дома на площади 400 квадратных метров (общая площадь стены 600 квадратных метров).

"В связи с угрозой падения мягкой облицовки дома данный участок был огорожен ОСИ со 2 мая 2023 года. Жертв и пострадавших нет. На месте работают председатель ОСИ, сотрудники акимата", - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Акимат Ауэзовского района Алматы пояснил, что данный дом сдан в эксплуатацию в 2015 году и гарантийный срок уже истёк.

"Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района", - сообщили в акимате района.

Достигнута договорённость о том, что застройщик окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ. Их проведёт сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки.

В акимате напомнили, что собственники квартир и нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта.