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В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки
В Алматы сильный ветер сорвал облицовку девятиэтажного дома в жилом комплексе "Сарыарка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Очевидцы сняли видео и разместили в соцсети.
В ДЧС Алматы сообщили, что 14 мая в 13:20 ответственный инспектор направлен в данный ЖК. По их данным, ветер сорвал боковую облицовку жилого дома на площади 400 квадратных метров (общая площадь стены 600 квадратных метров).
"В связи с угрозой падения мягкой облицовки дома данный участок был огорожен ОСИ со 2 мая 2023 года. Жертв и пострадавших нет. На месте работают председатель ОСИ, сотрудники акимата", - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.
Акимат Ауэзовского района Алматы пояснил, что данный дом сдан в эксплуатацию в 2015 году и гарантийный срок уже истёк.
"Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района", - сообщили в акимате района.
Достигнута договорённость о том, что застройщик окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ. Их проведёт сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки.
В акимате напомнили, что собственники квартир и нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта.
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