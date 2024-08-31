В Алматы из-за ремонта на время перекроют участки улицы вдоль БАКа
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Жителей Алматы предупредили об ограничении движения на участках улицы вдоль БАКа из-за среднего ремонта дорог, передаёт BaigeNews.kz.
1 УЧАСТОК:
С 23.00 31 августа до 11.00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от проспекта Саина до ул Центральная.
Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.
2 УЧАСТОК:
С 23:00 1 сентября до 11 .00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Центральная до улицы Махамбет Утемисулы.
Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.
3 УЧАСТОК:
С 23.00 2 сентября до 11 .00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Утемисулы до Байдибек би.
Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.
4 УЧАСТОК:
С 23.00 3 сентября до 11 .00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Байдибек би до улицы Северное кольцо.
Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.
На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.
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