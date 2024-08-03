В Алматы из окна 15-го этажа выпал трёхлетний ребёнок

Трёхлетний малыш выпал из окна 15-го этажа и разбился насмерть в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

"По данному факту ведётся следствие. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы", — сообщили в полиции.

Накануне похожая трагедия произошла в Семее: двухлетний ребёнок выпал из окна с 9-го этажа. Врачи боролись за его жизнь, однако мальчик скончался.

В Темиртау с различными травмами госпитализировали шестилетнего мальчика. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже.

Спасатели обратились к казахстанцам с просьбой не оставлять без присмотра детей и установить защитные конструкции на окна.