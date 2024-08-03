В Алматы из окна 15-го этажа выпал трёхлетний ребёнок
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
128Фото: ukhtagrad.ru
Трёхлетний малыш выпал из окна 15-го этажа и разбился насмерть в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.
"По данному факту ведётся следствие. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы", — сообщили в полиции.
Накануне похожая трагедия произошла в Семее: двухлетний ребёнок выпал из окна с 9-го этажа. Врачи боролись за его жизнь, однако мальчик скончался.
В Темиртау с различными травмами госпитализировали шестилетнего мальчика. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже.
Спасатели обратились к казахстанцам с просьбой не оставлять без присмотра детей и установить защитные конструкции на окна.