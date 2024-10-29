В Алматы из Бишкека доставили подозреваемого в крупном мошенничестве
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Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Подозреваемый в 2023 году в г. Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел денежными средствами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В мае текущего года он задержан в городе Бишкеке, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину", ― сообщили в прокуратуре.
Его водворили в следственный изолятор г. Алматы.
За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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