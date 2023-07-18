В Алматы и Астане зафиксирован рост массовых застроек

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На конец 2022 года жилищный фонд Казахстана составил 405,2 млн квадратных метров, из которых 263,9 миллиона квадратных метров пришлось на города, а 141,2 миллиона квадратных метров — на сельские населённые пункты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. При этом почти весь жилищный фонд — 97,7 процента — находится в частной собственности, и лишь 2,3 процента — в государственной собственности.

С 2010-го по 2021 год в сфере ввода в эксплуатацию жилья фиксировался уверенный рост. В определённые периоды динамика была более существенной, в другие — менее. Однако в 2022-м показатель впервые снизился: на 7,4 процента за год, до 15,7 миллиона квадратных метров. При этом уже в текущем году общая площадь введённого в эксплуатацию жилья за первые пять месяцев составила 5,5 миллиона квадратных метров, увеличившись по сравнению с январём–маем 2022 года на 15,4 процента. Из них 3,1 миллиона квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, 2,3 миллиона квадратных метров — на индивидуальные. Большая часть жилья — 5,1 миллиона квадратных метров, или 93,5 процента от общей площади — была сдана в эксплуатацию частными застройщиками

В региональном разрезе в текущем году наилучшие показатели ввода в эксплуатацию жилья были зафиксированы в Астане (1,2 миллиона квадратных метров), Алматы (938,7 тысячи квадратных метров) и Алматинской области (397 тысячи квадратных метров).

Стоит отметить: жилищное строительство в РК получает существенную и разностороннюю поддержку со стороны государства в лице уполномоченных органов. В частности, один из механизмов — поддержка предложения на рынке жилищного строительства. Так как 9 из 10 введённых "квадратов" построены частными застройщиками, поддержка направлена на эту группу, ведь с учётом внешнеэкономических и внутренних шоков застройщики в РК могут сталкиваться с серьёзными проблемами, что может вызвать нехватку необходимых жилых площадей, а также несёт риски для дольщиков.

Согласно данным обследования БНС АСПиР РК, в последние годы застройщики столкнулись с ухудшением экономической конъюнктуры отрасли.

Среди факторов, негативно влияющих на деловую активность строительных организаций, ведущие позиции занимают следующие:

высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;

конкуренция на рынке;

дефицит собственных оборотных средств;

высокие процентные ставки по кредитам;

отсутствие инвесторов;

многое другое.

Государственная поддержка жилищного строительства в стране осуществляется в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года.