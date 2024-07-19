В Алматы хотят отменить наличный расчет в общественном транспорте

Депутаты маслихата согласовали новый тариф на проезд в общественном транспорте Алматы. Наряду с этим планируют отменить возможность оплаты наличными, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении перед депутатами руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что данная мера направлена на обеспечение безопасности перевозок, поскольку позволит водителю автобуса управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.

"Многие люди обеспокоены тем, что гости города и пенсионеры могут столкнуться с трудностями, когда у них нет возможности расплатиться наличными. Но хочу заметить, что сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичными способами, в том числе более 90% пенсионеров. Остальной группе пенсионеров при необходимости будет оказана помощь в получении транспортных карт", - отметил руководитель управления.

Он подчеркнул, что в городском транспорте существует несколько способов безналичного расчёта: с помощью транспортной карты ONAY!, посредством SMS; через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

"Совместно с Транспортным холдингом города Алматы мы продолжим работу по размещению информационных плакатов о возможных вариантах оплаты. Все они удобны для жителей и понятны для гостей города", - сказал руководитель УГМ.

Ранее сообщалось о том, что проезд в общественном транспорте Алматы будет стоить 120 тенге. Повышение тарифа связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы.