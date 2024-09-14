В Алматы грузовик врезался в жилой дом

В алматинском микрорайоне Каменское плато, дороги которого, по большей части под уклоном, грузовик скатился с дороги и врезался в жилой дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CMN.KZ

"Водитель грузовика, находясь на улице Кайнар в Каменском плато, не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, вследствие чего большегруз покатился в южном направлении и допустил наезд на ограждение одного из домов", - сообщили в пресс-службе полиции.

В результате ДТП никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств аварии.