В Алматы горожане с особенными потребностями активно участвуют в референдуме

В Алматы на избирательных участках созданы равные условия для участия в голосовании всех горожан, включая маломобильных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций города Алматы.

Для избирателей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата работает служба "Инватакси", предоставляющая транспортные услуги до избирательных участков. В день референдума задействовано 100 специализированных автомобилей и еще 20 дежурных авто для перевозки маломобильных жителей. Это позволило гражданам, имеющим затруднения в передвижении комфортно и безопасно добраться до мест голосования.

Для людей с нарушением зрения предусмотрены специальные бюллетени со шрифтом Брайля. Кроме того, на всех избирательных участках города, при поддержке Управления занятости и социальных программ, работают 76 сурдопереводчиков в онлайн-режиме. Они помогают избирателям с нарушениями слуха получать полную информацию о референдуме и правилах голосования.

Для тех, кто не может самостоятельно прийти на участок, предусмотрена возможность голосования на дому с помощью переносных урн, которые доставляют члены избирательной комиссии.

К примеру, мастер спорта по паратанцам Сабина Абдрахмет воспользовалась сегодня услугой "Инватакси" для комфортного и безопасного передвижения на свой избирательный участок.

"Утром "Инватакси" приехало в назначенное время и отвезло меня на участок голосования. Удобная, чистая машина, любезный водитель доставил меня с комфортом и отвез обратно домой. Я беспрепятственно проголосовала, сделав свой выбор", - оценила работу службы Сабина Абдрахмет.

Социальный предприниматель из Алматы, имеющий нарушения по зрению Галымжан Барибаев также беспрепятственно проголосовал на референдуме.

"Я воспользовался услугой "Инватакси". На референдуме выполнил свой гражданский долг. Предоставлять населению возможность выразить общественную позицию является важным элементом политических процессов государства", - сказал Галымжан Барибаев.

По данным Центральной избирательной комиссии, в Казахстане проживает 77 759 граждан с ограниченными возможностями, имеющие избирательное право. Большинство из них инвалиды по зрению – 29 920 человек, на креслах-колясках передвигаются 21 240 человек. Инватакси работают по всей стране. В 1704 населённых пунктах жителей с ограниченными возможностями развозят 790 машин.