Близ частного сектора Алматы тушат сухостой
Угрозы распространения огня на частные дома нет.
Сегодня, 01:05
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Сегодня, 01:05Сегодня, 01:05
136Фото: Telegram / Твой Алматы
В Алматы близ частного сектора горит сухостой, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает ДЧС города, пожар вспыхнул в Медеуском районе на склоне горы по улице Иштван Коныра. Спасатели локализовали пожар – в тушении огня задействовано более 50 человек, 12 единиц техники, две поливомоечные автомашины.
"Угроза распространения огня на частные дома не имеется. Склон крутой. Тушение осложняется крутым склоном, сильным ветром и изменением направления ветра", – отметили в ДЧС.
Видео: Telegram / Твой Алматы
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