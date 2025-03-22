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Близ частного сектора Алматы тушат сухостой

Угрозы распространения огня на частные дома нет.

Сегодня, 01:05
АВТОР
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Telegram / Твой Алматы Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: Telegram / Твой Алматы

В Алматы близ частного сектора горит сухостой, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает ДЧС города, пожар вспыхнул в Медеуском районе на склоне горы по улице Иштван Коныра. Спасатели локализовали пожар – в тушении огня задействовано более 50 человек, 12 единиц техники, две поливомоечные автомашины.

"Угроза распространения огня на частные дома не имеется. Склон крутой. Тушение осложняется крутым склоном, сильным ветром и изменением направления ветра", – отметили в ДЧС.

Видео: Telegram / Твой Алматы

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