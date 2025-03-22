В Алматы близ частного сектора горит сухостой, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает ДЧС города, пожар вспыхнул в Медеуском районе на склоне горы по улице Иштван Коныра. Спасатели локализовали пожар – в тушении огня задействовано более 50 человек, 12 единиц техники, две поливомоечные автомашины.