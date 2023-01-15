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ДЧС Алматы Сегодня, 11:47
303
Сегодня, 11:47
303
Фото: ДЧС Алматы

В Алматы горит склад возле барахолки

Огнеборцы Алматы тушат пожар повышенного ранга опасности. Горит склад не далеко от барахолки. Видео с места пожара появились в социальных сетях,  передаёт BaigeNews.kz.

Как прокомментировали в департаменте по ЧС Алматы, ЧП случилось по адресу: Жетысуский район, улица Москвина, 7.

"Силы и средства ДЧС  работают  по повышенному рангу. Происходит горение складского помещения, на месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов", — сообщили в ДЧС.

С пожар тушат более 90 человек личного состава пожарных подразделений и более 20 единиц техники.

Фото: ДЧС Алматы

Видео: ДЧС Алматы
Видео: ДЧС Алматы
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BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
303
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