В Алматы горит склад возле барахолки

Фото: ДЧС Алматы

Огнеборцы Алматы тушат пожар повышенного ранга опасности. Горит склад не далеко от барахолки. Видео с места пожара появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как прокомментировали в департаменте по ЧС Алматы, ЧП случилось по адресу: Жетысуский район, улица Москвина, 7.

"Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу. Происходит горение складского помещения, на месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов", — сообщили в ДЧС.

С пожар тушат более 90 человек личного состава пожарных подразделений и более 20 единиц техники.

Фото: ДЧС Алматы