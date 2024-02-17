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В Алматы горит склад "барахолки"

Сегодня, 11:25
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: кадр из видео

Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы. В социальных сетях появились видео, на кадрах — густой дым, идущий со стороны складов "барахолки", передаёт BaigeNews.kz.

"17 февраля в 10:40 силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу в микрорайоне Кокмайса-27  Жетысуского района. По предварительным данным, загорелась кровля склада открытым пламенем", — сообщили в ДЧС Алматы.

Пожарные пытаются не допустить распространения огня на ближайшее административное здание. Для этих целей задействованы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, автоцистерны установлены на пожарные гидранты.

"Обстановка —  под контролем ДЧС через камеры видеонаблюдения и обнаружения задымлений и пожаров по городу. Развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, препятствие создают частная автотехника, службы взаимодействия обесточивают обьект", —  говорится в сообщении.

 

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