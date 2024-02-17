В Алматы горит склад "барахолки"

Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы. В социальных сетях появились видео, на кадрах — густой дым, идущий со стороны складов "барахолки", передаёт BaigeNews.kz.

"17 февраля в 10:40 силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу в микрорайоне Кокмайса-27 Жетысуского района. По предварительным данным, загорелась кровля склада открытым пламенем", — сообщили в ДЧС Алматы.

Пожарные пытаются не допустить распространения огня на ближайшее административное здание. Для этих целей задействованы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, автоцистерны установлены на пожарные гидранты.