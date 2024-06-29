  • 29 Июня, 09:41
  • BAIGENEWS

В Алматы горит двухэтажный магазин

Сегодня, 09:10
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: скриншот с видео

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загорание двухэтажного магазина Ауэзовского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Пожарные поделились видео тушения.

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