В Алматы горит двухэтажный магазин
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
91Фото: скриншот с видео
В эти минуты огнеборцы Алматы тушат загорание двухэтажного магазина Ауэзовского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Пожарные поделились видео тушения.
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