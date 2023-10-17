В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия, два автопарка Астаны или пять Западно-Казахстанских областей

По 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным департамента полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тысяч автомобилей. По дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжают ещё более 300 тысяч транспортных средств. Таким образом, входящий транспортный поток в мегаполис превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть от всего населения города – 2,147 миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.

Данные получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием возможностей аппаратно-программного комплекса "Сергек" в пятницу, 6 октября.

Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 миллиона человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно "въезжает" целая Латвия. На местном уровне – это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны – в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.

Помимо входящего транспортного потока в самом Алматы зарегистрировано около 617 тысяч автомобилей. Более 400 тысяч машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более одного миллиона 100 тысяч транспортных средств. Иными словами, ситуация на дорогах такая, как если бы за руль сел каждый второй житель города.