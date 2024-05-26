В Алматы две выпускницы избили парня и выложили видео в ТikTok
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
106Фото: nk-online.ru
Социальные сети облетело шокирующее видео: на кадрах две девушки с лентами выпускниц школы жестоко избивают парня. Как выяснилось, инцидент произошёл в Алматы, его расследованием занимается полиция, передаёт BaigeNews.kz.
"Давай сегодня нормально погуляем", "да, конечно", — говорится в титрах к видеоролику. Паблики сообщают, что девушки на камеру избили парня, а затем опубликовали ролик в ТikTokе.
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"Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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