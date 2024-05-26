В Алматы две выпускницы избили парня и выложили видео в ТikTok

Социальные сети облетело шокирующее видео: на кадрах две девушки с лентами выпускниц школы жестоко избивают парня. Как выяснилось, инцидент произошёл в Алматы, его расследованием занимается полиция, передаёт BaigeNews.kz.

"Давай сегодня нормально погуляем", "да, конечно", — говорится в титрах к видеоролику. Паблики сообщают, что девушки на камеру избили парня, а затем опубликовали ролик в ТikTokе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kris.p.karasai (@kris.p.karasai)