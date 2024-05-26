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В Алматы две выпускницы избили парня и выложили видео в ТikTok

Сегодня, 18:58
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nk-online.ru Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: nk-online.ru

Социальные сети облетело шокирующее видео: на кадрах две девушки с лентами выпускниц школы жестоко избивают парня. Как выяснилось, инцидент произошёл в Алматы, его расследованием занимается полиция, передаёт BaigeNews.kz.

"Давай сегодня нормально погуляем", "да, конечно", — говорится в титрах к видеоролику. Паблики сообщают, что девушки на камеру избили парня, а затем опубликовали ролик в ТikTokе.

 
 
 
 
 
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Публикация от kris.p.karasai (@kris.p.karasai)

"Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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