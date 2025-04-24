Алматы остаётся одним из самых сейсмоопасных городов страны, но до сих пор не имеет собственных строительных норм, адаптированных под эту реальность. При стремительном росте многоэтажной застройки, нехватке пространств для эвакуации и отсутствии должного контроля — вопрос безопасности выходит на первый план. Однако, по мнению архитекторов, многое могло бы быть иначе, передаёт BaigeNews.kz.

По словам экспертов, безопасность зданий начинается задолго до строительства — ещё на стадии проектирования кварталов. Однако сегодня этим этапом зачастую пренебрегают в угоду плотной и прибыльной застройке. В результате исчезают так называемые "жёлтые линии" — коридоры, через которые в случае ЧС должна беспрепятственно пройти спасательная техника.

"Ситуацию могла бы изменить разработка специальных градостроительных норм именно для Алматы. Сейчас у нас есть только свод правил по сейсмическому микрозонированию, но он не охватывает всех градостроительных проблем. При этом в Астане такой документ есть, а в Алматы его создание считают нецелесообразным", — говорит архитектор Павел Савранчук.

Он подчёркивает, что самыми сейсмоустойчивыми считаются дома из монолитного железобетона и панельные здания 50–80-х годов постройки — при условии, что их конструкция не была нарушена самовольной перепланировкой.

"Если кто-то уже сделал проём в несущей стене — не стоит ждать беды, достаточно провести сейсмоусиление. Это не так дорого и долго, как может показаться, зато реально спасает жизни", — говорит эксперт.

Сегодня на рынке также применяются современные решения — такие как независимые фундаменты и узлы, способные рассеивать сейсмическую нагрузку. Но они, как правило, применяются в дорогом строительстве.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывают дома, построенные вблизи тектонических разломов и русел рек. Именно там сейсмическая активность выше, а плотность застройки в Алматы в последние годы лишь растёт.

Архитектор Айдын Акбай, считает, что при соблюдении всех норм здание выдерживает предусмотренные нагрузки. Проблемы, по его словам, начинаются, когда строительство ведётся без проекта.

"Все проекты разрабатываются строго в соответствии с нормами. Нарушения в основном происходят при самостоятельном незаконном строительстве. А нормы по сейсмике периодически меняются", — объясняет он.

Отвечая на вопрос о том, насколько распространено в Алматы самовольное строительство, Акбай признаёт: точной статистики у него нет, но в целом ситуация вызывает беспокойство.

Основные факторы, влияющие на устойчивость здания при сильных толчках, по словам архитектора, — это наличие инженерного проекта и соответствующее качество исполнения.

Он считает, наиболее распространённым способом укрепления зданий является установка диафрагм жёсткости. Это вертикальные элементы, обеспечивающие устойчивость конструкции в случае горизонтальных толчков. Они позволяют перераспределить нагрузки и повысить устойчивость без капитальной реконструкции.

Насколько хорошо готов Алматы к сильному землетрясению — вопрос, на который невозможно дать однозначный ответ. По словам эксперта, всё зависит от конкретного объекта.

Оснований для паники нет

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, усиления сейсмической активности в регионе не наблюдается. Вероятность разрушительного землетрясения в Алматы и близлежащих регионах всё же остаётся низкой.

Специалисты сообщили, согласно заключению о сейсмической ситуации, составленному ими в начале текущего года, на территории Алматинского сейсмоопасного региона сильные разрушительные землетрясения с магнитудой 5,5 и более не ожидаются.

Выяснилось, что для мониторинга сейсмологической обстановки используется разветвлённая сеть из 98 станций, из которых 16 расположены непосредственно в Алматы, а 34 - в Алматинской области. Все станции работают в режиме реального времени и передают данные в центральную сейсмическую обсерваторию.