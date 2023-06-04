В Алматы до 1 сентября ограничат движение по мосту через реку Есентай

В Алматы объвили о начале реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"С 8:00 6 июня до 1 сентября движение по мосту через реку Есентай будет ограничено. Движение автотранспорта в восточном направлении вместо трёх полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", — говорится в сообщении акимата.