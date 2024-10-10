В Алматы для водителей сделали неприятное объявление
Сегодня, 16:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
84Фото: baigenews.kz
В Алматы в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от улицы Уалиханова до проспекта Достык будет перекрыта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Меры будут действовать с 20:00 11 октября до 20:00 13 октября.
"Кроме того, будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, №95 и 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут", ― отмечено в обращении к населению.
Самое читаемое
- Главного вора в законе Казахстана нашли повешенным - СМИ
- В аэропорту Астаны начали замерять температуру прилетающим из-за рубежа
- "Если расскажешь, убью твою маму": мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Алматы
- Пилот Turkish Airlines умер прямо во время полета
- Как чиновник "заработал" на Land Rover и Lexus на проблемных стройках Астаны