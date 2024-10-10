  • 10 Октября, 17:08
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В Алматы для водителей сделали неприятное объявление

Сегодня, 16:48
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baigenews.kz Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48
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Фото: baigenews.kz

В Алматы в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от улицы Уалиханова до проспекта Достык будет перекрыта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Меры будут действовать с 20:00 11 октября до 20:00 13 октября.

"Кроме того, будут внесены изменения в схемы маршрутов №45, №95 и 121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее корректировать свой маршрут", ― отмечено в обращении к населению.

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