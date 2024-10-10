В Алматы для водителей сделали неприятное объявление

В Алматы в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от улицы Уалиханова до проспекта Достык будет перекрыта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Меры будут действовать с 20:00 11 октября до 20:00 13 октября.