В Алматы для пробивки проспекта Абая ограничат движение по одной из улиц

В Алматы в связи с работами по пробивке проспекта Абая до границы города временно вводят ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz.

Со 2 по 25 ноября сквозное движение транспортных средств будет ограничено на пересечении улицы Килыбая Медеубекова и проспекта Абая.

Объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам Караманова, Грушовая, Строительная, в северном - по улицам Строительная, Виноградная, Караманова. На участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Напомним, движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируют открыть до конца года. На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяжённость пробивки составит 5,3 километра.