В Алматы дан старт летнему отдыху детей в загородных лагерях
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С 20 июня первая группа школьников из Алматы отправилась в летний оздоровительный лагерь за городом, передаёт BaigeNews.kz.
По инициативе Управления образования города Алматы 100 детей с особыми образовательными потребностями прибыли в детский лагерь "Балдаурен" на 10-дневные каникулы. Лагерь расположен на живописном северном побережье Капшагайского водохранилища.
Для детей созданы все условия, чтобы они могли наслаждаться отдыхом, участвовать в разнообразных мероприятиях и заводить новых друзей. Специально подготовленные вожатые с педагогическим образованием и медицинский персонал готовы обеспечить детям безопасное и комфортное пребывание.
"В этом году контроль в детских лагерях был усилен для обеспечения максимальной безопасности. В лагере "Балдаурен" введены дополнительные меры, включая строгий санитарный контроль, улучшенную охрану территории и регулярные медицинские осмотры детей", — отметил член Общественного совета города Алматы Рафаэль Гасанов.
По мнению экспертов, это гарантирует, что дети смогут наслаждаться летним отдыхом в максимально безопасной и поддерживающей среде.
Напомним, в этом году в Алматы 266 тыс. детей охвачены отдыхом и занятостью во время летних каникул. Из них более 3000 детей отдохнут в летних оздоровительных лагерях за городом.
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