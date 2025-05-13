В Алматы стартовала масштабная реконструкция одного из самых популярных туристических маршрутов - тропы от парковки "Алма-Арасан" до радонового источника. Работы начались 13 мая и продлятся до конца июля 2025 года. Проект включает полное обновление инфраструктуры маршрута с акцентом на безопасность и комфорт посетителей.

В рамках модернизации планируется капитальный ремонт мостов, установка новых лестниц, настилов и зон отдыха. Особое внимание уделено безопасности - на крутых склонах появятся анкерные системы и металлические сетки для предотвращения схода камней и осыпей.

На время проведения работ введены временные ограничения: с 13 мая по 3 июня источник будет закрыт в будние дни с 09:00 до 18:00. С 3 июня по 3 июля маршрут закроется полностью в будние дни, однако в выходные дни доступ к источнику сохранится, за исключением участков, где ведутся активные работы.

Проект реализуется в рамках программы по развитию экотуризма и улучшению инфраструктуры национальных парков. Горожан и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании походов и следить за официальными обновлениями о ходе реконструкции.