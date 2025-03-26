В Алматы частично ограничат движение из-за международных мероприятий
Доступ к комплексу "Медео" и курорту "Шымбулак" будет закрыт.
Сегодня, 17:50
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Сегодня, 17:50Сегодня, 17:50
113Фото: Pixabay
29 марта в Алматы частично ограничат дорожное движение на дорогах из-за проведения международных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.
Ограничения коснутся улиц Майлина, Бухтарминской, Жарокова, Сатпаева, Кульджинского тракта, ВОАД, проспектов Аль-Фараби, Достык, Абая и Назарбаева. Кроме того, с полуночи до 14.00 доступ к комплексу "Медео" и курорту "Шымбулак" будет закрыт – проехать к ним смогут только проживающие там граждане.
В полиции призвали заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.
О каких международных мероприятиях идёт речь, в департаменте не уточнили.