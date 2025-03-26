29 марта в Алматы частично ограничат дорожное движение на дорогах из-за проведения международных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.

Ограничения коснутся улиц Майлина, Бухтарминской, Жарокова, Сатпаева, Кульджинского тракта, ВОАД, проспектов Аль-Фараби, Достык, Абая и Назарбаева. Кроме того, с полуночи до 14.00 доступ к комплексу "Медео" и курорту "Шымбулак" будет закрыт – проехать к ним смогут только проживающие там граждане.

В полиции призвали заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.

О каких международных мероприятиях идёт речь, в департаменте не уточнили.