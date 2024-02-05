В Алматы будет преобладать малоэтажная застройка — акимат

В рамках новых проектов детальной планировки (ПДП) в Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"Сегодня мы чётко даём понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП у него шесть этажей, будет с учётом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект. Если помните, в нулевых к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки. В новых ПДП мы такие возможности исключили и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и "воткнуть" там новое строение. Мы даём понять, что город имеет свои правила", - сказал заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых ПДП.

В целом новые ПДП предусматривают увеличение площади зелёных насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары в три раза до 2030 года.