LIVE LIVE
LIVE
  • 28 Апреля, 17:30
  • BAIGENEWS

В Алматы автобус врезался в троллейбус, 13 пострадавших

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сегодня, 16:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы автобус врезался в троллейбус, 13 пострадавших Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
164

В Алматы на перекрёстке улиц Абая и Розыбакиева произошла авария с участием автобуса и троллейбуса, передаёт BaigeNews.kz. Согласно предварительной информации, автобус маршрута № 25 врезался в стоящий троллейбус № 19, который был на остановке.

Инцидент произошёл 28 апреля около 11:45 в Бостандыкском районе. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, водитель автобуса, следуя по проспекту Абая восточнее Розыбакиева, не заметил стоящий троллейбус, в то время как его водитель проводил посадку и высадку пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП 13 человек обратились за медицинской помощью. Сотрудники управления полиции Бостандыкского района приступили к расследованию произошедшего инцидента.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Самое читаемое

Наверх