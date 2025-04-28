В Алматы на перекрёстке улиц Абая и Розыбакиева произошла авария с участием автобуса и троллейбуса, передаёт BaigeNews.kz. Согласно предварительной информации, автобус маршрута № 25 врезался в стоящий троллейбус № 19, который был на остановке.

Инцидент произошёл 28 апреля около 11:45 в Бостандыкском районе. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, водитель автобуса, следуя по проспекту Абая восточнее Розыбакиева, не заметил стоящий троллейбус, в то время как его водитель проводил посадку и высадку пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП 13 человек обратились за медицинской помощью. Сотрудники управления полиции Бостандыкского района приступили к расследованию произошедшего инцидента.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.