На улицах Алматы вновь поймали любителя экстрима за рулем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz, 31-летний водитель Lexus устроил опасный дрифт прямо на оживленном перекрестке - проспекта Абая и улицы Жарокова.

Его трюки на дороге могли закончиться трагедией: в час пик, среди пешеходов и других автомобилей, он решил "поиграть в Форсаж". Но реальность быстро догнала водителя - его задержали полицейские и арестовали на 10 суток по решению суда.

В полиции подчеркивают: такие случаи в городе становятся всё более частыми, особенно среди молодых водителей. Опасные манёвры, дрифт на улицах с плотным движением, пренебрежение к пешеходам - всё это не просто нарушение, а угроза жизням.

"Каждый подобный факт будет незамедлительно пресекаться. Ответственность за рулем - это вопрос общей безопасности", - заявил Тимур Ногайбаев, заместитель начальника УМПС ДП Алматы.

Он добавил, что контроль за дорожной безопасностью усилен, и в будущем нарушителей ждёт жёсткая реакция полиции.

Ранее мы сообщали, что в Алматы пьяного мопедиста арестовали на 15 суток.