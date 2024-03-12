В Алматы адаптировано для инвалидов 680 объектов

Для обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды в 2023 году в Алматы была проведена полная адаптация 684 объектов социальной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

В настоящее время реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, Дорожная карта партии "Аманат" 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге". Определены более 35 тыс. приоритетных по адаптации объектов по стране. Они внесены на сайт Интерактивная карта доступности.

За 2021-2022 годы было адаптировано более 8 тыс. объектов. Начиная с 2023 года по 2027 год ежегодно должно быть адаптировано не менее 5 тыс. объектов (27 тыс. за 5 лет). По итогам 2023 года с учетом 2021-2022 годов адаптировано 13 857 объектов.

В городе Алматы из 721 объекта, которые должны быть адаптированы для всех категорий лиц с инвалидностью, работы проведены на 684 объектах. В том числе в 300 школах и детских садах, в 233 больницах и медпунктах, в 59 госучреждениях, 16 театрах, 10 объектах соцзащиты – 10.