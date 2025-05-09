В Алматы 9 мая ограничат движение на дорогах
Горожан просят выбирать альтернативные направления движения.
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В Алматы в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая будут введены временные ограничения на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Дл проведения церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в ВОВ в районе парка 28 гвардейцев-панфиловцев будет временно ограничено движение транспорта.
С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка.
Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева. Водителей убедительно просят не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период.
Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28 гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам:
– проспект Достык (между улицами Толе би и Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион;
– улица Калдаякова (южнее улицы Гоголя) – Халык Арена;
– улица Гоголя (угол улицы Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана;
– улица Кунаева (между улицами Гоголя и Казыбек би) – рынок "Сәлем";
– улица Гоголя (западнее улицы Калдаякова) – Алматы Арена.
Горожан учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные направления движения.
Полный список автобусных маршрутов с изменениями по ссылке.