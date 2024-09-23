18-летний парень погиб при падении с высотки в Алматы

18-летний парень упал с высотного здания в Алматы. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.