18-летний парень погиб при падении с высотки в Алматы
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
121Фото: Крыша
18-летний парень упал с высотного здания в Алматы. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.
"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
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