  • 23 Сентября, 15:40
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18-летний парень погиб при падении с высотки в Алматы

Сегодня, 14:55
АВТОР
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Крыша Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: Крыша

18-летний парень упал с высотного здания в Алматы. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

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