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Kazinform.kz Сегодня, 13:16
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Фото: Kazinform.kz

В Алматы 17 октября начался отопительный сезон

По поручению акима города Ерболата Досаева новый отопительный сезон 2022-2023 годов в Алматы начался 17 октября 2022 года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.

Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:

  • - детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
  • - жилые здания, общежития, гостиницы;
  • - административные здания, учебные заведения, театры;
  • - прочие здания.

Начался процесс обеспечения теплом многоквартирных жилых домов. Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями.

В акимате подчеркнули, что дата подключения тепла выбрана, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

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#отопительный сезон #Алматы
Сегодня, 13:16
151
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