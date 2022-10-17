В Алматы 17 октября начался отопительный сезон

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По поручению акима города Ерболата Досаева новый отопительный сезон 2022-2023 годов в Алматы начался 17 октября 2022 года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.

Подключение потребителей к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно в следующей очередности:

- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

- жилые здания, общежития, гостиницы;

- административные здания, учебные заведения, театры;

- прочие здания.

Начался процесс обеспечения теплом многоквартирных жилых домов. Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения со всеми необходимыми для этого мероприятиями.

В акимате подчеркнули, что дата подключения тепла выбрана, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.