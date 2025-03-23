Четверых человек, пропавших в горах Алматинской области, обнаружили спасатели. Их состояние стабильное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение о пропаже поступило вечером 22 марта на пульт 112 ДЧС Алматинской области. Рано утром пятеро человек отправились на рыбалку в районе села Каргалы вдоль реки Узын-Каргалы, но обратно вернулся только один. Местонахождение остальных оставалось неизвестным.

На поиски выдвинулись три спасателя с привлечением трех единиц техники, двух беспилотников, двух кинологических расчётов и спутниковой связи. Рыбаков нашли на открытой местности в 15 километрах выше плотины Узын-Каргалы.