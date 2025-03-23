В Алматинской области завершились поиски пропавших рыбаков
Рано утром пятеро мужчин отправились на рыбалку, но обратно вернулся только один.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Четверых человек, пропавших в горах Алматинской области, обнаружили спасатели. Их состояние стабильное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сообщение о пропаже поступило вечером 22 марта на пульт 112 ДЧС Алматинской области. Рано утром пятеро человек отправились на рыбалку в районе села Каргалы вдоль реки Узын-Каргалы, но обратно вернулся только один. Местонахождение остальных оставалось неизвестным.
На поиски выдвинулись три спасателя с привлечением трех единиц техники, двух беспилотников, двух кинологических расчётов и спутниковой связи. Рыбаков нашли на открытой местности в 15 километрах выше плотины Узын-Каргалы.
"Состояние всех четверых удовлетворительное, медицинская помощь не требуется. Спасатели сопроводили их вниз и доставили в населённый пункт", — сообщили в ДЧС.
Самое читаемое
- Скончался совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич
- Верблюд едва не затоптал человека на празднестве в Балхаше
- Казахстан снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря национальной одежде
- В новостройке на левобережье Астаны произошёл пожар
- Мужчина подал в суд из-за выдумки ChatGPT об убийстве им своих детей