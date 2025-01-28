В Алматинской области с 27 января закрыт проезд к озеру Иссык, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на сайте Иле-Алатауского ГПНН, на основании письма Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области № 01-24-07/61-И от 23.01.2025 года, с 27.01.2025 по 31.03.2025 года в целях предотвращения схода снежных лавин и чрезвычайных ситуаций вводится запрет на посещение озера Иссык для всех посетителей национального парка через КПП (контрольно-пропускной пункт).

Посещение национального парка через контрольно-пропускной пункт Тургенского лесничества по маршруту "Турген - Обсерватория" разрешается пешим туристам, а также легковому, грузовому и пассажирскому транспорту с 10:00 до 17:00. С 18:00 до 10:00 проход запрещен.