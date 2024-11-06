В Алматинской области задержан агроэксперт за махинации с субсидиями

Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.



Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель.

Далее, дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров.



При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома.



Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге.



А. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом.



В соответствии со ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.