В Алматинской области задержан агроэксперт за махинации с субсидиями
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель.
Далее, дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров.
При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома.
Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге.
А. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом.
В соответствии со ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.
Самое читаемое
- Вахта в полном одиночестве в горах: как алматинец 27 лет работает мотористом ГЭС
- Важная тема LIVE: На полный ремонт теплосетей СКО потребуется 19 лет
- Важная тема LIVE: Шесть триллионов тенге на дороги сомнительного качества
- Близ Алматы произошло новое землетрясение
- Трамп или Харрис: Как изменятся отношения Казахстана и США после выборов