  • 6 Ноября, 09:14
  • BAIGENEWS

В Алматинской области задержан агроэксперт за махинации с субсидиями

Сегодня, 08:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
rg.ru Сегодня, 08:37
Сегодня, 08:37
103
Фото: rg.ru

Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель.

Далее, дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров.

При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома.

Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге.

А. Садырбай задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом.

В соответствии со ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.

Самое читаемое

Наверх